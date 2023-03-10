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Çocukları resimle iyileştiriyor

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#Vahap Aydoğan#Ressam#Çocuk
Çocukları resimle iyileştiriyor
Seda Türkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

Ressam Vahap Aydoğan, depreme ailesiyle birlikte ikamet ettiği Şanlıurfa’da yakalandı. Depremin ardından yerleştikleri otelde, özellikle çocukların korku ve panik içinde olduklarını fark etti. Depremin ikinci gününde kendi kaldığı otelden başlayarak, günde 300 kadar çocukla resim aktivitesi gerçekleştirmeye başladı.

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Öğretmen eşi ve 10 yaşındaki kızıyla arabasının arkasına doldurdukları boya, resim defteri, boyama kitabı gibi malzemelerle sokak sokak gezip çocukların kafasını dağıtmaya kendini adadı.

GÜNDE BİN ÇOCUK

Aydoğan, bu anları sosyal medya hesabında paylaşınca gönüllülerden malzeme desteği yağdı. Daha sonra yanına sahada gönüllü çalışan ÇOCUK psikoloğu, hemşire, doktor ve özel eğitim öğretmeni de eklendi. Sosyal medyadan etkinlik yeri ve saatini duyaran Aydoğan, “Bir gün etkinlikte 50-60 kişi beklerken yaklaşık bin çocuk geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık” diye konuştu.

Bir sonraki etkinliği down sendromlu ve otizmli çocuklarla yapacaklarını belirten Aydoğan, “Şu an yaşadıkları travmanın farkında değiller. Boşluktalar. Bizim bu boşluğu doldurmamız lazım. Bölgeye destek olmak isteyen sanatçılara, biliminsanlarına ve psikologlara sahaya gelme çağrısında bulunuyorum. Bu çocuklar sadece birebir ilgi istiyor” dedi.

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23 yıldır ressamlık yapan Vahap Aydoğan, 1 saat için planladıkları etkinliklerin 3 saati aştığını belirtirken, çocukların gitmek istemediğini söyledi.

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#Vahap Aydoğan#Ressam#Çocuk

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