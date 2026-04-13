×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çocukları okula gidip gelmekte zorlanınca: Bir aydır böyle götürüyor! '100 metre boyunca suyun içinden geçmek zorundayım'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 11:27

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu Yeni Mahalle’de bazı noktalar suyla doldu. Mahallede yaşayan Cengiz Dilce, evinin önündeki su birikintisi nedeniyle 2 çocuğunu yaklaşık 1 aydır her gün sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi.

Haberin Devamı

İlçede etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu altyapının yetersiz olduğu alanlarda su birikintileri oluştu. Özellikle Yeni Mahalle’de birçok evin önü suyla kaplanırken, bazı kişiler evlerinden çıkmakta güçlük çekti.

Mahallede oturanlardan Cengiz Dilce, yaklaşık 30-40 gündür aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, çocukların okula gidip gelmekte sıkıntı çektiğini söyledi.

Dilce, "Evimin önünde biriken sular gölete dönüştü. Çocuklarımın eğitiminden geri kalmaması için her gün sabah ve akşam onları okula götürebilmek için sırtımda taşıyorum. Yaklaşık 100 metre boyunca suyun içinden geçmek zorunda kalıyorum" diye konuştu.
5’inci sınıf öğrencisi Hira Nur Dilce ise "Yaklaşık 1 aydır okula babamın sırtında gidip geliyorum. Evimizin önünde biriken pis suyun içinden geçemediğimiz için babam bizi taşıyor. Sabah okula, akşam da eve aynı şekilde dönüyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek yetkililerden kalıcı altyapı çalışması yapılmasını istedi

BAKMADAN GEÇME!