Çocukları okul kantinleri obez yapıyor

Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 07:00

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avrupa Diyabet Çalışmaları Derneği (EASD) tarafından düzenlenen yıllık toplantıda diyabet ve diyabet ile yakından ilişkili olan obezite masaya yatırıldı.

Uzmanlar obezite hastalarının yüzde 95’inde insülin hormonu sorunu olduğunu söylüyor. Türk Diyabet Vakfı Başkanı ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, toplantıda şöyle konuştu:

‘AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ’

“Sağlık Bakanlığı’nın 5 yıl önceki resmi verilerine göre Türkiye’deki çocukların yüzde 30’u fazla kilolu kategorisinde. Yüzde 10’u da obez. Buna karşılık erkeklerde vücut kitle indeksi yüksek olan erişkinlerde obezite oranı yüzde 36’lara ulaşacak, toplamda ise fazla kilolularla birlikte bu oran yüzde 70’lere ulaşacak. Türkiye’de obezite oranı ve artış hızı bütün Avrupa ülkelerine göre birinci sırada. Bunun arkasındaki esas nedenler hareketsiz yaşam ve kötü beslenme. Obezitenin Türkiye’de en önemli kaynaklarından biri okul kantinleri. Her sene 7 ila 10 milyon arasında çocuk okulda fast food’a alıştırılıyor. Türkiye ilk ve ortaöğretimde çocuklara sıcak yiyecek sunamayan Avrupa’daki nadir ülkelerden bir tanesi. İlkokuldan itibaren fast food ve paketli gıdaya alışıyor. Obezitenin odak noktası kötü beslenme.”

Çocukları okul kantinleri obez yapıyor

