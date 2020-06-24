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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon: 9 gözaltı

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Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon: 9 gözaltı
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İZMİR ve İstanbul'da yankesicilik olaylarında çocukları kullanan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si çocuk, 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve İstanbul'da yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocuklara yankesicilik yaptıran suç örgütünü tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından N.Y. (32), H.Y. (26) ve E.Ö.'nün (33), akrabalarını yankesicilik yaptırarak kullandıklarını belirledi. Çocukların tarafından çalınan telefonların, İzmir'de telefon alım satım işi yapan A.Ç (25) ve O.Ç. (19) adlı kişilere satıldığı, karşılığında alınan paralardan harçlık olarak bir miktar çocuklara verildiği, diğer gelirin ise şüpheliler tarafından paylaşıldığı, suçun örgütlü bir şekilde işlendiği ve N.Y.'nin örgüt lideri olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, suç örgütüne yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ö., A.Ç., O.Ç., N.G. (29), H.Y., N.Y. ve B.E. (21) ile yaşları küçük olup suça sürüklenen çocuk vasfında bulunan Z.O (15) ve C.F. (16) olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları 12 telefon sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i 'Hırsızlık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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