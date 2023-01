Çocukları için hayata tutundu

Haberin Devamı

İstanbul‘da Seher Rabia Can (30) ve Murat Can, 10 yıl önce evlendi. Bu evlilikten 9 ve 3 yaşlarında iki çocukları oldu. Murat Can iddiaya göre 2 sene önce uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanımının artmasıyla birlikte kavgalar ve şiddetin de başladığını söyleyen Seher, çocuklarını da alarak annesinin Bağcılar'daki evine taşındı. 17 Mart'ta Murat Can, çocuklarını görmek için kayınvalidesinin evinin önüne geldi. Seher’in kardeşi iki çocuğu da Murat Can’a teslim etti. Yaklaşık 45 dakika sonra Seher’in kardeşi, çocukları almak için aşağı indi.

YÜZDE 92 ENGELLİ

Ardından Seher Can, pencereden aşağı baktığında eşinin kardeşini kolundan tuttuğunu, elinde silah olduğunu gördü. Bu sırada Murat Can, penceredeki eşine ateş açtı. Kurşun Seher’in boynuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan Seher’in, göğsünden aşağısı felçli kaldı. Yaklaşık 9 aydır fizik tedavi gören Can, bir süre önce kollarını hareket ettirmeyi başardı. Can’a yüzde 92 engelli raporu verildi. Saldırı sonrası tutuklanan Murat Can’ın yargılanması ise sürüyor.

Haberin Devamı

Çocukları için dayandığını belirten Seher Rabia Can, “Göğsümden aşağısı tutmuyor. Birilerinin bakımına muhtacım. Zamanla fizik tedavi ile ayağa kalkabilirim. Uzun yürüme cihazına ihtiyacım var ve onunla ayağa kalkmak istiyorum”