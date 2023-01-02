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Çocukları için hayata tutundu

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#Seher Rabia Can#Silah#Saldırı
Çocukları için hayata tutundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

Eşinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Seher Rabia Can, hayata tutundu ancak felçli kaldı. Fizik tedavi gören Can, çocukları için hayata tutunduğunu ve yürümeyi istediğini söyledi.

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İstanbul‘da Seher Rabia Can (30) ve Murat Can, 10 yıl önce evlendi. Bu evlilikten 9 ve 3 yaşlarında iki çocukları oldu. Murat Can iddiaya göre 2 sene önce uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanımının artmasıyla birlikte kavgalar ve şiddetin de başladığını söyleyen Seher, çocuklarını da alarak annesinin Bağcılar'daki evine taşındı. 17 Mart'ta Murat Can, çocuklarını görmek için kayınvalidesinin evinin önüne geldi. Seher’in kardeşi iki çocuğu da Murat Can’a teslim etti. Yaklaşık 45 dakika sonra Seher’in kardeşi, çocukları almak için aşağı indi.

Çocukları için hayata tutundu

YÜZDE 92 ENGELLİ

Ardından Seher Can, pencereden aşağı baktığında eşinin kardeşini kolundan tuttuğunu, elinde silah olduğunu gördü. Bu sırada Murat Can, penceredeki eşine ateş açtı. Kurşun Seher’in boynuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan Seher’in, göğsünden aşağısı felçli kaldı. Yaklaşık 9 aydır fizik tedavi gören Can, bir süre önce kollarını hareket ettirmeyi başardı. Can’a yüzde 92 engelli raporu verildi. Saldırı sonrası tutuklanan Murat Can’ın yargılanması ise sürüyor. 

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Çocukları için dayandığını belirten Seher Rabia Can, “Göğsümden aşağısı tutmuyor. Birilerinin bakımına muhtacım. Zamanla fizik tedavi ile ayağa kalkabilirim. Uzun yürüme cihazına ihtiyacım var ve onunla ayağa kalkmak istiyorum”

 

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#Seher Rabia Can#Silah#Saldırı

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