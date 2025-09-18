×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Çocukları gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla darbetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 17:12

Adana'da C.T. (52), sokakta oynayan 2 çocuğu gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla darbetti. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan C.T., ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. C.T., sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız gerekçesiyle H.G.'yi (6) uyardı. C.T. daha sonra sopayla H.G.’nin ayağına vurdu. C.T., H.G.'nin bisikletle yanına gelen ağabeyi B.G.’yi (10) de sopayla darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar kurtarıldı. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan büyük ağabey F.G. (18) de C.T.'yi darbetti. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan C.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan C.T., ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyete götürülen C.T.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

#Adana#Çocuk#Darp

