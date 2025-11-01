Çocukları 4 yaşına gelince eşiyle radikal bir karar aldı! 'Evimiz tekerlek' diyerek İstanbul'dan yola çıktılar

Haberin Devamı

İstanbul'da yaşayan Bülent Ovacıkaşı yaklaşık 5 yıl önce hayatını Elif Ovacıkaşı ile birleştirdi. Bir süre sonra İdil adları kızları olan Ovacıkaşı Ailesi, çocukları 4 yaşına gelince hayatlarını değiştirecek radikal bir karar alarak yaşamlarını şehirden uzak doğayla iç içe bir ortamda sürdürmeye karar verdi.

Eşinin de kendisi gibi tabiata çok düşük olduğunu belirten Bületn Ovacıkaşı, "Bu kararımızı hayata geçirmek için karavan aldık. Daha sonra da ‘evimiz tekerlek' diyerek İstanbul'dan yola çıktık. Şu anda hayatımızı Marmaris sahillerinde sürdürüyoruz. Oldukça huzur ve mutluyuz" dedi.

Kızları İdil'in de kendileri kadar mutlu olduğunu ve çocuklarının mutluluğunun kendilerini daha çok mutlu ettiğini belirten Elif Ovacıkaşı, tabiatla iç içe yaşamanın keyfini sürdürdüklerin kaydetti.

Sabah sahilde uyanıp sahilde yürüyüş yaparak güne başlayan Ovacıkaşı Ailesi, 24 saatin tamamını dolu dolu yaşamaya çalışıyor. Evleri tekerlek olduğu için istedikleri yerde konaklayabilen aile kapısın ve penceresini açtığında istediği manzara ile karşılaşma şansına sahip olduklarını belirttiler.

Zaman zaman denizin dalgası ile zaman zaman da kuş sesleri ile iç içe yaşayan aile şehrin kalabalığından ve lüks eşya ve lüks binalardan kurtularak doğal yaşama döndüklerini belirttiler.

Çamaşırları annesi gibi elde yıkayan Elif Ovacıkaşı, radikal bir kararla yaşamlarına yeni bir yön verdiklerini ve bundan da oldukça mutlu olduklarını söyledi.