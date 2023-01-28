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Çocuklardan ne istedin

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#Mehmet Altun#Çocuk#Sancaktepe
Çocuklardan ne istedin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

Şiddet uyguladığı eski eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mehmet Altun 11, 10 ve 4 yaşlarındaki çocuklarını asarak öldürdü.

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İstanbul Sancaktepe’deki bir sitede teknisyen olarak çalışan Mehmet Altun (33), 4 gün önce çocukları Berat (11), Büşra (10) ve Yusuf Efe (4) ile birlikte çalıştığı siteye geldi. Mesai arkadaşları o günden sonra bir daha görmedikleri Mehmet Altun’u dün sabah kazan dairesinde buldu. Mehmet Altun çocuklarını asarak öldürdükten sonra iple kendi yaşamına son vermişti. Altun ve çocuklarının cenazeleri Adli Tıp’a gönderildi.

‘ABLAMA GÖTÜRECEĞİM’

Mehmet Altun, iddiaya göre 2018’de şiddet uyguladığı eşini aldattı. Hatice A. bunun üzerine boşanma davası açarak 2019’da eşinden ayrıldı. Çift 4 ay önce barışarak birlikte yaşamaya başladı. Hatice A. yeniden şiddet görünce, 1 ay önce Aile İçi Şiddet Bürosu’na şikâyetçi oldu. Mehmet Altun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Mehmet Altun, Hatice A. ile yaşadığı evden ayrıldı. Daha sonra ise Hatice A. evde olmadığı sırada tekrar eve döndü. Hatice A., Mehmet Altun’u evde görünce tartışma yaşandı. Ancak iddiaya göre Hatice A., Mehmet Altun “Çocukları ablama götüreceğim” deyince polisi aramadı.

 

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#Mehmet Altun#Çocuk#Sancaktepe

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