Çocuklardan Kılıçdaroğlu’na soru: Karanlıktan korkmuyor musun?

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Anıtkabir’deki resmi törenin ardından genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu’nu 2.5 yaşındaki Doğa karşıladı. Makam odasında çocuklarla sohbet eden Kılıçdaroğlu’na çocuk hakları ile ilgili yönetilen soruya CHP Lideri şu cevabı verdi: “Çocukların özgürce yaşayabilmeleri, sağlıklı beslenebilmeleri, karanlıkta kalmamaları, bütün ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Çocukların iyi bir eğitim alması, özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelere devletin eğitim yardımı yapması, okulların güzel olması, öğretmenlerin iyi olması, çocukların iyi okullarda eğitim almaları önemli. Tabii oyun oynama hakkınız var.”

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ELEKTRİK BİR HAKTIR

Bir çocuğun, “Karanlıktan korkuyor musunuz?” sorusu üzerine karanlıktan korkmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Neden elektriğiniz kesildi?” sorusuna karşılık da “Türkiye’de 2021 yılında yaklaşık 4 milyon abonenin elektriği kesildi. Elektrik kesilirse çocuklar derslerini çalışamaz, akşam televizyon izleyemezler, buzdolabı çalışmaz, dolayısıyla 4 milyon abonenin sözcüsü olmak, onların yaşadığı dramı geniş kitlelere aktarmak için benim de elektriğim kesildi. Elektrik bir haktır aslında, herkesin elektriğinin olması lazım. Bu hak eğer birilerinin elinden alınıyorsa, onu dillendirmek lazım” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Kılıçdaroğlu dün Selvi Kılıçdaroğlu ile Keçiören’de 4 aydır evlerinin elektriği kesik olan, 3 çocuklu bir aileyi de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretle ilgili, “Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu. Bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım” dedi.