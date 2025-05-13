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Çocuklarda meydan okuma tehlikesi

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#Türk Pediatri Kongresi#Sosyal Medya#ÇOCUK
Çocuklarda meydan okuma tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 07:00

Çocuklarda sosyal medya kullanımının tehlikelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Türk Pediatri Kongresi’nde konuşan çocuk psikiyatristi Dr. Cemre Yaşöz, sosyal medyada çocukların birbirlerine ‘meydan okuma oyunları’ oynadıkları ve bunların ciddi tehlikeleri olduğunu söyledi. Dr. Yaşöz, “Çocuklar bir şekilde bu oyunlara katılıyor. Mesela derisine 20 saniye boyunca deodorant sıkıyor. Ciltte yanıklar oluşuyor. Ateşle birbirlerini yakıyorlar, kaynar suyu uyuyan arkadaşlarına döküyorlar” dedi.

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10 -14 yaş arası çocukların bu tuzaklara daha fazla düştüğünü belirten Dr. Cemre Yaşöz, “Çünkü en fazla bu dönemde risk alma eğilimi artıyor. Ancak risk değerlendirme yetisi o oranda artmıyor. Akranları tarafından üzerinde baskı oluşuyor. Bir akran grubuna ait olma arzusu ile daha fazla katılım gösteriyorlar. Meydan okumalar ne kadar tehlikeli olursa o kadar dikkat çekiyor, o kadar takipçi kazanıyorlar. O kadar ilgi uyandırmak istiyorlar. Araştırmalar ruh sağlığı bozuk olan gençlerin ve çocukların daha fazla katıldığını gösteriyor. Aileden daha az ilgi gören ve bu nedenle de kabul görme arzusu daha fazla olan çocuklar bunlar” dedi.

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#Türk Pediatri Kongresi#Sosyal Medya#ÇOCUK

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