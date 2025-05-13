Çocuklarda meydan okuma tehlikesi

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10 -14 yaş arası çocukların bu tuzaklara daha fazla düştüğünü belirten Dr. Cemre Yaşöz, “Çünkü en fazla bu dönemde risk alma eğilimi artıyor. Ancak risk değerlendirme yetisi o oranda artmıyor. Akranları tarafından üzerinde baskı oluşuyor. Bir akran grubuna ait olma arzusu ile daha fazla katılım gösteriyorlar. Meydan okumalar ne kadar tehlikeli olursa o kadar dikkat çekiyor, o kadar takipçi kazanıyorlar. O kadar ilgi uyandırmak istiyorlar. Araştırmalar ruh sağlığı bozuk olan gençlerin ve çocukların daha fazla katıldığını gösteriyor. Aileden daha az ilgi gören ve bu nedenle de kabul görme arzusu daha fazla olan çocuklar bunlar” dedi.