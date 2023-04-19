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Çocuklarda en ‘popüler’ isimler: Bal kızımız ASEL

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#TÜİK#Popüler#İsim
Çocuklarda en ‘popüler’ isimler: Bal kızımız ASEL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 25’ini çocuklar oluşturdu. Sayıları 22 milyon 578 bin 378 olan çocuklarda, erkek oranı kız çocuğu oranını geçti. Kız çocuklarda en çok tercih edilen 10 isim arasına ise ‘bal’ anlamına gelen Asel de girdi...

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı çocuk istatistikleri çalışması çocuklarla ilgili atılması gereken adımları ortaya koydu. “İstatistiklerle Çocuk 2022” çalışmasına göre, 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken, bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51.3’ü erkeklerden, yüzde 48.7’si kızlardan oluştu. BMtanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48.5’ini oluştururken, bu oran 1990 yılında yüzde 41.8 ve 2022 yılında yüzde 26.5 oldu.

- OKUMA ORANI: Verilere göre, ilkokula (1-4. sınıf) çocukların okula gitme oranı net yüzde 93.2’de kaldı. Bu da ilkokul çağındaki çocukların yüzde 6.8’inin çeşitli nedenlerle okula gitmediğini gösteriyor. Bu oran ortaokulda (5-8. sınıfta) yüzde 89.8, ortaöğretimde (9-12. sınıf) yüzde 89.7 oldu.

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- İŞGÜCÜ: 2022 yılı itibarıyla 15-17 yaş arasında bulunan toplam 707 bin çocuk işgücü piyasasında yer aldı. Bu çocukların 619 bini istihdam edilirken, 88 bini kendini “işsiz” olarak tanımladı. “İşsiz” çocukların 63 bini erkek, 25 bini kız çocuklardan oluştu.

- Çocuk yaşta evlilik: Toplam evliliklerin yüzde 2’sini de 16-17 yaş grubu kız çocukları oluşturdu. Geçen yıl 11 bin 520 kız çocuğu, 688 erkek çocuğu evlendi.

- YÜZDE 69’U MUTLU: Çocukların yüzde 69.1’i kendini mutlu hissederken, yüzde 27.6’sı ne mutlu ne mutsuz, yüzde 3.4’ü mutsuz hissediyor. Düşük gelir grubundaki çocuklarda mutlu hissetme oranı yüzde 65.4’e düşerken, orta gelir grubunda bu oran yüzde 69.3 oluyor, yüksek gelir grubunda ise yüzde 73.7’ye kadar çıkıyor.

Çocuklarda en ‘popüler’ isimler: Bal kızımız ASEL

İSİMLERDE İLK 10

- En çok verilen erkek isimleri Yusuf, Mustafa, Mehmet, Ahmet, Ömer, Berat, Muhammed, Ali, Emirhan ve Arda, kız isimleri Zeynep, Elif, Yağmur, Ecrin, Zehra, Azra, Eylül, Nehir, Meryem ve Hiranur oldu. 2022 doğumlu bebeklere en çok verilen isimler ise erkeklerde Alparslan, Yusuf, Miraç, Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Ömer, Aras, Mustafa ve Ali Asaf oldu. Kızlarda ise isimler Zeynep, Asel, Defne, Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül, Ecrin olarak sıralandı.Arapça kökenliAsel, Kuran’dageçiyor. “Bal” veya “bal ırmağı” anlamına geliyor.

 

 

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#TÜİK#Popüler#İsim

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