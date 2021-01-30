Çocuklarda apandisit taklidi yapıyor... Bukalemun gibi korona

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son dönemde çok sayıda çocuğun yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelere başvurduğunu, apandisit teşhisi konularak acil ameliyata alındığını, ama ameliyat anında çocukların apandisit olmadığının anlaşıldığını açıkladı. Vatandaşlara ve hekimlere, “Pandemi döneminde ateş ve şiddetli karın ağrısı ile gelen çocuklara antikor testi yapılması” önerisinde bulunan Kurugöl, Hürriyet’e şunları söyledi: “COVID-19 birçok hastalığı taklit edebiliyor. Zaman içinde enfeksiyonu daha iyi tanıdıkça, farklı klinik tablolarla seyredebileceğini gördük. Aslında nisan ayından bu yana MIS-C olarak isimlendirilen klinik tabloda çocuklarda kalp yetmezliği, şok, vücutta döküntüler, gözlerde kızarıklık, karaciğer, böbrek şikâyetleri ve karın ağrısı, ishal görüldüğünü biliyoruz.

ÖNCE ANTİKOR TESTİ YAPTIRIN

Genel olarak ülkemizde COVID-19 vakalarının azalmasına paralel olarak MIS-C vakalarında da azalma görüldü, ancak farklı şekillerde ortaya çıkmaya devam ediyor. En çarpıcı olanı ise ateş ve şiddetli karın ağrısına neden olması ve bu hastalara yanlış olarak apandisit tanısı konulması. Bu şekilde son dönemde çok sayıda hastamız olmaya başladı. Çocuklarda COVID-19’un nadir görüldüğü, hafif geçtiği düşüncesi olduğundan, doktor arkadaşlarımın aklına öncelikle COVID değil apandisit geliyor ve vakalar acil olarak, yeterince incelenmeden ameliyata alınıyor. Ameliyat anında ise çocuğun apandisit olmadığı görülüyor ve ameliyat hastalığın daha kötü seyretmesine neden olabiliyor. Karın ağrısı, ateş şikayetleri ile gelen çocuklarda hastalığın koronaya bağlı olduğu ancak antikor testi yapılarak ortaya çıkar. Bu nedenle aileler ve değerli meslektaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum. Pandemi döneminde şiddetli karın ağrısı ve ateşle gelen çocukta ameliyata karar vermeden önce ailede COVID-19 öyküsünün sorgulanması ve hızlı antikor testi yapılması daha doğru olacaktır. Böylece, çocukların gereksiz ameliyat olmaları önlenir ve doğru tedavi gecikmeden yapılır.”