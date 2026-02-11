Çocuklara sosyal medya yasağı dünyaya yayılıyor! Teknik olarak mümkün mü? Uzman isim uyardı: Veri güvenliğine çok dikkat!

Haberin Devamı

AVUSTRALYA İLE BAŞLADI, DÜNYAYA YAYILIYOR

Dünyada sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi konusunda en radikal adımlar Avustralya ve Fransa tarafından atıldı. Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını tamamen yasaklayan yasal düzenlemeyi hayata geçirerek bu alanda öncü ülkelerden biri oldu.

Fransa ise daha kademeli bir yaklaşım benimseyerek ‘dijital rüşt’ yaşını 15 olarak belirledi ve bu yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağladı.

İspanya ve Çekya da benzer şekilde 15 yaş sınırını savunuyor, çocukların özellikle ruh sağlığını korumayı amaçlayan düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşım, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları risklerin devletler tarafından artık daha ciddiye alındığını gösteriyor.

Bu eğilim yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri’nde Florida başta olmak üzere bazı eyaletlerde 14 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağı uygulanıyor.

İngiltere ise doğrudan yaş sınırı koymak yerine, “Çevrimiçi Güvenlik Yasası” kapsamında platformlara çocuklara yönelik içerik denetimi konusunda ağır yaptırımlar öngörüyor. Tüm bu gelişmeler, devletlerin sosyal medyayı yalnızca bireysel bir eğlence alanı olarak değil, kamusal sorumluluk gerektiren bir alan olarak ele aldığını ortaya koyuyor.

ÇOCUKLARDA ÇOK FAZLA SORUNA NEDEN OLUYOR

“Yasağın arkasındaki psikolojik ve sosyolojik motivasyonlar nedir?” diye sorduğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde, ergenlik dönemindeki çocukların beyin gelişimi henüz tamamlanmadığı için sosyal medyanın sunduğu anlık ödül mekanizmalarına karşı oldukça hassas oldukları biliniyor. Beğeni, yorum ve bildirimler üzerinden işleyen bu sistemler, dopamin salınımını tetikleyerek çocuklarda bağımlılık eğilimini güçlendiriyor. Bu yaş grubunda siber zorbalık, beden algısı sorunları ve kontrolsüz içerik tüketimi, depresyon ve kaygı bozuklukları riskini ciddi ölçüde artırıyor” dedi ve ekledi:

“Sosyolojik açıdan bakıldığında ise sosyal medyanın çocukların günlük yaşam pratiklerini dönüştürdüğü görülüyor. Uzun süreli ekran kullanımı, dikkat dağınıklığına, uyku düzeninin bozulmasına ve akademik başarının düşmesine yol açabiliyor. Ayrıca çocukların yüz yüze sosyal ilişkilerinin zayıflaması, sosyal becerilerin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle devletler, çocukları henüz eleştirel süzgeçten geçiremedikleri yoğun bilgi ve yönlendirme akışından uzak tutmayı ve daha sağlıklı bir gelişim ortamı oluşturmayı hedefliyor.”

SOSYAL MEDYA YASAĞI NASIL UYGULANIYOR?



“Bu tür yasakların hayata geçirilebilmesi açısından en kritik unsur, yaş doğrulama sistemleridir” diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık uygulanabilirlik ve denetim konusunda şu bilgileri verdi:

-- Türkiye’de gündeme gelen düzenlemede de yer aldığı üzere, sosyal medya şirketlerinin kullanıcıların yaşını yalnızca beyan üzerinden değil, teknik doğrulama yöntemleriyle tespit etmesi öngörülüyor.

-- Dijital kimlik doğrulama sistemleri, kamu altyapılarıyla entegrasyon veya biyometrik doğrulama yöntemleri bu kapsamda değerlendiriliyor.

-- Bu sistemler, çocukların yaş bilgilerini yanlış girerek platformlara erişmesini büyük ölçüde engelleyebilir. Ancak aynı zamanda veri güvenliği ve mahremiyet konularında ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

-- Özellikle çocuklara ait kimlik ve biyometrik verilerin teknoloji şirketleri tarafından işlenmesi, olası güvenlik açıkları ve veri ihlalleri açısından dikkatle ele alınmalıdır. Bu noktada çocuk hakları savunucuları, güvenliğin sağlanması ile mahremiyetin korunması arasında dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

YASAK MI, EĞİTİM Mİ DAHA ETKİLİ?



Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tamamen yasaklayıcı bir yaklaşımın kısa vadede koruyucu bir etki yaratabileceğini ancak uzun vadede çocuklarda merak duygusunu artırarak VPN gibi alternatif yollarla platformlara erişim riskini de beraberinde getirebileceğini söyledi ve ekledi:

“Bu nedenle yalnızca yasaklamaya dayalı politikalar yerine, dijital okuryazarlık eğitimleriyle desteklenen çok boyutlu bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Dijital okuryazarlık eğitimi sayesinde çocuklar, sosyal medya platformlarının nasıl çalıştığını, algoritmaların hangi içerikleri neden öne çıkardığını ve çevrim içi risklerle nasıl başa çıkabileceklerini öğrenebilir. Bu bilgi ve beceriler, çocukların yasaklar kaldırıldığında dahi dijital ortamda daha bilinçli ve kontrollü hareket etmelerini sağlayacaktır.”

EBEVEYN VE DEVLET ARASINDAKİ ROL DAĞILIMI



Bu tür düzenlemeler, çocukların dijital ortamda korunması konusunda ebeveynler ile devlet arasındaki rol paylaşımını yeniden gündeme getiriyor. Günümüzde ebeveyn denetim araçlarının karmaşıklığı ve platformların gelişmiş algoritmaları karşısında ailelerin tek başına yeterli denetimi sağlaması zorlaşıyor.

Ali Murat Kırık, bu durumun, devletin daha aktif bir düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmesine yol açtığını söyledi, “Ancak burada temel amaç, devletin ailelerin yerine geçmesi değil; ailelere destek olacak bir çerçeve sunmasıdır. Özgürlükler ile güvenlik arasındaki dengenin korunması bu noktada büyük önem taşıyor. En sağlıklı yaklaşım, devletin platformlara yönelik net kurallar koyması ve ailelerin bu kuralları ev içinde rehberlik yoluyla tamamlamasıdır” dedi.

KÜRESEL BİR STANDART HALİNE GELME İHTİMALİ VAR MI?



“Avrupa merkezli bu dijital kısıtlama eğiliminin küresel ölçekte yayılması kuvvetle muhtemeldir. Türkiye gibi genç nüfusu yüksek ve sosyal medya kullanım oranları dünya ortalamasının üzerinde olan ülkelerde bu tür düzenlemeler geniş yankı uyandıracaktır. Toplumsal kabul açısından özellikle ebeveynlerden destek gelmesi beklenebilir; ancak gençlerin teknolojiye hızlı uyum sağlama becerisi, uygulamada bazı zorluklar yaratabilir” diyen Prof. Dr. Kırık şunları söyledi:

“Bu sürecin küresel bir standart haline gelmesi, sosyal medya şirketlerini yaşa uygun içerik üretimi ve filtreleme konusunda daha şeffaf ve sorumlu davranmaya zorlayacaktır. Türkiye’nin bu sürece dahil olması, yerel denetim mekanizmalarının güçlenmesine katkı sağlayabilir. Ancak uygulamanın yalnızca teknik bir erişim engeli olarak kalmaması, pedagojik ve sosyal desteklerle birlikte yürütülmesi gerekmektedir.”

TÜRKİYE’DE KANUN TEKLİFİNİN SUNULMASI BEKLENİYOR

Türkiye’de Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifi, sosyal medya kullanımını yalnızca yasaklama üzerinden değil, bütüncül bir sistem çerçevesinde ele alıyor. Teklife göre 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanacak; sosyal medya şirketlerine yaş doğrulama ve yaşa uygun içerik sunma yükümlülüğü getirilecek.

Ayrıca düzenleme dijital oyun alanını da kapsıyor; çocukların yalnızca yaş gruplarına uygun oyunlara erişebilmesini öngören bir sınıflandırma sistemi planlanıyor. Bu yaklaşım, çocukların şiddet veya uygunsuz içeriklerle karşılaşmasını önlemeyi ve dijital ortamda daha güvenli bir deneyim yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor.