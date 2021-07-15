SÖZ SIRASI ÇOCUKLARDA: ‘Covid aşısı olmak istiyor musunuz?'

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda aşılama tüm hızı ile devam ediyor. 25 Haziran’dan itibaren 18 yaşından gün almış herkese aşı randevusu açılmıştı. Üzerinden fazla geçmeden 9 Temmuz itibarı ile de 16 yaş ve üzeri gençlere de aşı randevusu alma hakkı açıldı.

12-15 yaş arasındaki çocuklar için aşı randevularının açılıp açılmayacağı ise şu an için net değil.

Birçok Avrupa ülkesinde 12 yaş üzeri çocukların geneli bazı ülkelerde ise sadece kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üstü çocuklar aşılanıyor.

Peki, ülkemizde 12-18 yaş arası çocuklar Covid-19 aşıları hakkında ne düşünüyor? Aşı olmak istiyorlar mı? Yetişkinlerin konuşmaları, aşı hakkında söylenenler onları nasıl etkiliyor?

Söz şimdi onlarda...

E.K. / 16

Aşı olmak istiyorum çünkü yeni mutasyonlar çıkıyor ve benim yaş grubum arasında daha hızlı yayılıyor. Normalleşebilmek için sadece yetişkinlerin değil 18 yaş altının da aşılanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden eğer bana sıra gelirse hemen aşımı yaptıracağım.

N.H. / 17

Aşıların göğüsleri büyüttüğünü duydum, o yüzden bir an önce olmak istiyorum. Şaka bir yana aşı olmayı gerçekten istiyorum çünkü salgının kontrolünde işe yaradığına inanıyorum. Mesela benim annem sürekli dışarıda hep geziyor ama koronavirüse yakalanmadı. Demek ki etkisi var. Zaten bu salgından kurtulmak için herkesin aşılanması şart, biz de üzerimize düşeni yapmalıyız.

Ç.B.B. / 17

İstemiyorum çünkü aşıların yeteri kadar test edildiğini düşünmüyorum. Şimdi bizi virüsten koruyor deniyor ama ileride bana ne yapacağını bilmiyorum ve aşı yaptırmaktan çekiniyorum. İlk başlarda olurum diye düşünüyordum ama ergenlik çağındaki gençlerde kalp problemlerine yol açabileceğini okudum, o yüzden hala düşünüyorum. Bir de çocuklara özel daha hafif dozda aşı yapabilirler. Onu beklemek daha mantıklı bir seçenek gibi geliyor bana. Tabii zorunlu tutulursa mecbur olacağız.

D.Ö. / 15

Pandemi döneminde en zorlandığım şey online eğitim ve o sürece adapte olmak oldu. Herkes gibi ben de aşımı olup gönül rahatlığıyla okuluma gitmek ve arkadaşlarımla tekrar bir araya gelmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde aşı yaşının 16'ya inmesine çok sevindim ve en kısa zamanda bu yaşın daha da düşmesini bekliyorum. e-nabız üzerinden neredeyse her gün kontrol ediyorum.

T.N.W. / 14

Sıra bize geldiğinde aşı olmak istiyorum tabii ki. Hem okula rahatça gitmek için hem de acaba hastalık kaptım mı ya da anneme babama bulaştırır mıyım stresi yaşamamak için bir an önce aşı olmak istiyorum. Ayrıca maske takmaktan çok sıkıldım.

N.O. / 14

Evet sıra bize de gelince aşı olmak istiyorum çünkü abim de oldu. O çok okur, araştırır, ona güveniyorum. Zaten evdeki tek aşısız benim, hemen olmak istiyorum.

E.B. / 13

Ben aşı olmak istesem de istemesem de bunun kararını ben veremeyeceğim sonuçta. Ailem isterse olacağım istemezse olmayacağım. Yani bu soruyu aileme sorsanız daha iyi.

E.A. / 12

Aşı olmaktan çok korkuyorum çünkü ailem de aşıya karşı. Onların bazı söylemleri beni de ürkütüyor ve aşı faydalı mı zararlı mı karar veremiyorum. Sanırım sıram geldiğinde ben istesem de ailem aşı olmama izin vermeyecek.

İ.Ö. ve İ.Ö. / İkiz 14

Genel olarak aşılara güvenmiyoruz daha çok araştırma yapılmalı diye ama ben biraz daha sıcağım aşı olmaya. İkizim ise kesinlikle olmak istemiyor. Biz de anca beraber kanca beraber durumu söz konusu olduğu için eğer sıra bize gelirse ya ben onu ikna edeceğim ya da o beni. Biz hala kararsısız ama bize sıra gelene kadar vaktimiz var nasıl olsa.

H.M.B. / 12

Aşı olmak istemiyorum çünkü vücudumda yan etkileri olacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar nasıl korunduysam bundan sonra da bu şekilde korunmaya devam edeceğim.

B.Y. / 14

Dünyadaki salgını engellemek için aşı olmayı isterim tabii ki ama kısırlıkla ilgili duyduğum söylentilerden dolayı kafamda soru işaretleri ve endişeler var. Bu yüzden kararsızım.

K.B. / 15

Aslında aşıya çok güvenmiyorum, gelecekte ne gibi etkileri olabilir bilmiyorum ama normal hayata dönüş için gerekli olduğu için yaptırabilirim.

B. B. / 13

Bana kalırsa aşı şu anki tek seçeneğimiz ve herkesin aşı yaptırmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bizim yaş grubumuza inince ben ve abim aşı olacağız. Zaten annem babam da sabırsızlıkla bekliyorlar.

M.K. / 15

Sıram gelir gelmez koşarak aşı olmaya gideceğim. Açık alanlarda bile maske takmak zorunda olmaktan, kısıtlamalardan, okula gidememekten bıktım. Mutasyonlu virüsün kalan hayatıma edeceği etkinin azalmasını ve bir an önce normal hayatıma dönmeyi arzuluyorum.

I. H. / 12

Aşının gerçekten işe yarayıp yaramadığını öğrenince aşı olabilirim ama şu anda olmak istemiyorum. Ayrıca yan etkilerinden korkuyorum.

E.S. / 12

Normal şartlarda aşı olmaktan korkmam çünkü aşılar bizi hastalıklardan korur. Ama bu aşı biraz daha farklı. Annemle babamı konuşurlarken duydum, aşının etkisi hakkında çok şey bilmiyoruz çocuğa yaptırmayalım dediler. Ben de o yüzden korkuyorum. Onlar güvenli derse yaptırırım.

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