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Çocuklara oyun otobüsü

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#Kahramanmaraş#Osmaniye Belediyesi#Çocuk Oyun Otobüsü
Çocuklara oyun otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için hazırlanan “Çocuk Oyun Otobüsü” hizmete girdi.

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Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediliyor. Osmaniye Belediyesi, çocukların yüzlerini güldürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan Çocuk Oyun Otobüsü, deprem sonrasında oluşturulan toplu yaşam alanlarında hayatlarını sürdüren çocukların motivasyon kaynağı olması için yollara düştü. İlk durağı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu olan oyun otobüsü, depremden etkilenen misafirlerini ağırlamaya başladı.

45 ÇOCUK AYNI ANDA OYNAYABİLİR

Okul bahçesinde kurulan çadırlarda kalan çocuklar, otobüs içerisinde bulunan oyuncaklarla keyifli dakikalar geçirdi. 45 çocuğun aynı anda hem zekâ oyunları hem de resim çizip boyama etkinliği yapabildiği oyun otobüsünde çocukların okuma alışkanlığına devam edebilmesi için okuma alanı da bulunuyor.

 

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#Kahramanmaraş#Osmaniye Belediyesi#Çocuk Oyun Otobüsü

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