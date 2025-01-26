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Çocuklara opera turu

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#Opera Turu#Operayı Geziyorum#DEVLET Opera Ve Balesi
Çocuklara opera turu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 07:00

DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü , ilkokul çağındaki çocukların, opera ve balenin mutfağını görmeleri, bir eserin sahnelenmeden önceki aşamalarını, sanatçıların çalışmalarını öğrenmeleri için ‘Opera Turu’ ve ‘Operayı Geziyorum’ projelerini hayata geçirdi.

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1 yıldır devam eden proje, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde il milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği okullar ile haftanın belli günlerinde gerçekleştiriliyor. İlkokul 3 ve 4’üncü sınıftaki çocukları kapsayan projede çocukların opera, bale, klasik müzik gibi sanat dallarını tanımaları amaçlanıyor. Ankara, İstanbul ve Samsun DOB müdürlükleri kapsamında toplamda 77 etkinlik düzenlendi, 3 bin 332 öğrenci katılım sağladı. Sadece Ankara Büyük Tiyatro’daki 28 etkinliğe 961 öğrenci katıldı.

‘OPERALARIMIZ ÇİÇEK AÇIYOR’

DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, “Artık operalarımız onlar sayesinde gündüzleri de çiçek açıyor. Koronun nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz. Müzik gruplarımızı gözlemletiyoruz. Onlar ileride bizim ya mevkidaşımız ya seyircimiz olacak” dedi.

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Tan Sağtürk, gençlere yönelik faaliyetlerinin de olacağını söyledi.

 

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#Opera Turu#Operayı Geziyorum#DEVLET Opera Ve Balesi

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