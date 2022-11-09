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Çocuklara online diyabet eğitimi

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#Diyabet#İnsülin İğnesi#Çocuk
Çocuklara online diyabet eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Her gün şeker ölçümü ardından insülin iğnesi yapmak bir yetişkin için bile zorken okul çağında bir çocuk için daha da güç.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yıllardır çocuklarda diyabet konusunda farkındalık yaratmak için çalışan Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği bir araya gelerek online bir eğitim platformu oluşturdu. Öğretmenlere yönelik ayrı bir eğitim verilen platformda, tip 1 diyabetli öğrencisi olan öğretmenler kapsamlı diyabet eğitimini tamamlayarak sertifika alacak. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, “Yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki kanda yüksek glikoz oranı okul başarısını düşürüyor” dedi.

30 BİN DİYABETLİ ÇOCUK

Prof. Dr. Şükrü Hatun, Türkiye’de 28-30 bin diyabetli Çocuk olduğunu belirterek şöyle devam etti: “diyabet hastası çocukların yüzde 95’ini tip 1 diyabetli çocuklar oluşturuyor. Önceki yıllarda öğretmenler diyabetli öğrenci istemiyordu. Bazı okullar ‘Biz bu çocukların sorumluluğunu alamayız’ diyordu. Ancak eğitimler, düzenlemelerle bunları aştık. Öğrencilerin şeker koması gibi durumlar için en önemlisi öğretmenlerimizin eğitim alması.” ‘okuldadiyabet.meb.gov.tr’ adresinden girilen platformda öğretmenlere özel ve herkese açık olan iki bölüm var.

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#Diyabet#İnsülin İğnesi#Çocuk

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