Çocuklara kitaplı oyunlu terapi

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'Gezici Kütüphane' içinde yaklaşık 3 bin kitap koleksiyonu, zekâ oyunları, oyuncaklar, eğitici-öğretici amaçlı kullanılmak üzere televizyon, projeksiyon cihazı ve perdesi, DVD oynatıcı, internet bağlantılı 5 dizüstü bilgisayar, yazıcı, gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç, mini buzdolabı ve su ısıtıcısı bulunuyor. Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Malatya'da 7 gezici kütüphane hizmet veriyor, ayrıca Yürüyen Sahne TIR'ı ve Gezen Sinema TIR'ı da yine kentimizde hizmette. 10 gezici kütüphaneden biri kalıcı olarak Malatya'ya tahsis ediliyor. Diğerlerini de deprem bölgelerine Malatya'dan uğurluyoruz” dedi.