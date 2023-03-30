Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çocuklara kitaplı oyunlu terapi

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Çocuklara kitaplı oyunlu terapi
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çok yönlü 10 yeni 'gezici kütüphane' gönderildi.

Haberin Devamı

'Gezici Kütüphane' içinde yaklaşık 3 bin kitap koleksiyonu, zekâ oyunları, oyuncaklar, eğitici-öğretici amaçlı kullanılmak üzere televizyon, projeksiyon cihazı ve perdesi, DVD oynatıcı, internet bağlantılı 5 dizüstü bilgisayar, yazıcı, gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç, mini buzdolabı ve su ısıtıcısı bulunuyor. Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Malatya'da 7 gezici kütüphane hizmet veriyor, ayrıca Yürüyen Sahne TIR'ı ve Gezen Sinema TIR'ı da yine kentimizde hizmette. 10 gezici kütüphaneden biri kalıcı olarak Malatya'ya tahsis ediliyor. Diğerlerini de deprem bölgelerine Malatya'dan uğurluyoruz” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık