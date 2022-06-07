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Çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı

#İstanbul#Sultangazi#İETT
Çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı

İstanbul Sultangazi'de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT şoförü kaçtı.

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Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa, İETT otobüsü çarptı. Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı

 

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#İstanbul#Sultangazi#İETT

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