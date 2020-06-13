MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇocuklara: Ben de sizi çok seviyorum
GeriGündem Çocuklara: Ben de sizi çok seviyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çocuklara: Ben de sizi çok seviyorum

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Çocuklara: Ben de sizi çok seviyorum
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün mesaisine Vahdettin Köşkü’nde devam etti. Erdoğan, Kısıklı’daki evinden Vahdettin Köşkü’ne geçerken Çengelköy’de kendisine el sallayan iki kardeşin yanında durdu.

Anneleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracına yaklaşan çocuklar, “Sizi çok seviyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara “Ben de sizi çok seviyorum” karşılığını verdi. Erdoğan’ın talimatıyla çocuklara oyuncak hediye edildi.

Çocuklara: Ben de sizi çok seviyorum

KORUMALARDAN MASKE UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracının camını açık tutarak yol boyunca vatandaşlara el salladı. Erdoğan’ın aracı durduğunda da korumalar yaklaşmak isteyenlere, maskenizi takın uyarısı yaptı.

False
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle