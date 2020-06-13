Çocuklara: Ben de sizi çok seviyorum
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün mesaisine Vahdettin Köşkü’nde devam etti. Erdoğan, Kısıklı’daki evinden Vahdettin Köşkü’ne geçerken Çengelköy’de kendisine el sallayan iki kardeşin yanında durdu.
Anneleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracına yaklaşan çocuklar, “Sizi çok seviyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara “Ben de sizi çok seviyorum” karşılığını verdi. Erdoğan’ın talimatıyla çocuklara oyuncak hediye edildi.
KORUMALARDAN MASKE UYARISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracının camını açık tutarak yol boyunca vatandaşlara el salladı. Erdoğan’ın aracı durduğunda da korumalar yaklaşmak isteyenlere, maskenizi takın uyarısı yaptı.
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