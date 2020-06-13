Anneleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracına yaklaşan çocuklar, “Sizi çok seviyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara “Ben de sizi çok seviyorum” karşılığını verdi. Erdoğan’ın talimatıyla çocuklara oyuncak hediye edildi.

KORUMALARDAN MASKE UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracının camını açık tutarak yol boyunca vatandaşlara el salladı. Erdoğan’ın aracı durduğunda da korumalar yaklaşmak isteyenlere, maskenizi takın uyarısı yaptı.