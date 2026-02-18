×
Çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın alan 9 kişi tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 12:20

Tekirdağ'da sanal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldıkları gerekçesiyle yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sanal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın alan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere yönelik Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Muratlı, Saray ve Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. 

