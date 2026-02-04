×
Gündem Haberleri

Çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin edenlere operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel İstismar#Çocuk#Çocuk İstismarı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 16:49

İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekiplerince, çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin eden ve dijital ortamda depolayan şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini satın alan ve dijital ortamda saklayan kişileri tespit etti.

Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilere ait materyallerde suça konu içeriklerin bulunduğu belirlendi. İncelemeleri tamamlanan 49 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

