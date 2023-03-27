Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlatınca ortaya çıktı! 80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Polis#Mahkeme
Çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlatınca ortaya çıktı 80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 13:55

BOLU'nun Göynük ilçesinde 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.A. (80) toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl Göynük ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. İddiaya göre; M.A., aynı köyde oturan Z.A., H.D. ve S.N.A. isimli 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Aileler de savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınıp, tutuklanan M.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde M.A., yaşı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık M.A., hakim karşısına çıktı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.A., olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi. Daha önce toplanan delilleri ve ifadeleri göz önüne alan mahkeme heyeti, M.A. hakkında kararını verdi.

Haberin Devamı

Sanığın H.D.'ye yönelik cinsel istismarda bulunmadığına hükmeden heyet, S.N.A.'ya sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl, Z.A.'ya yönelik cinsel istismar suçunu işlediğini gerekçesiyle ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Toplam 15 yıl 6 ay hapse çarptırılan M.A.'nın cezası, istinaf mahkemesince onanırsa tutuksuz sanık yeniden cezaevine girecek. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Polis#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

 #İsmail Köksal Engür