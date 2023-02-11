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Çocuklar ve yaralılara 18 sefer

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#Cumhurbaşkanlığı#Uçak#Deprem
Çocuklar ve yaralılara 18 sefer
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı’na ait uçaklar, deprem bölgesinden ağır yaralı hasta, yaşlı kemoterapi hastaları, bebekler ve refakatçilerinin nakilleri için kullanılıyor.

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Küçük gövdeli olan ‘CBK’ ve ‘DAP’ uçakları depremin ilk gününden itibaren günde 3’er seferle, geniş gövde sınıfındaki ‘TUR’ uçağı da her gün tek seferle çalışmalara katılıyor. Ankara’dan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Adana’ya bugüne kadar 18 sefer yapan uçaklar dönüşte de aralarında 16 bebeğin olduğu 126 yaralıyı nakletti. Bugüne kadar ‘CBK’ uçağıyla 27, ‘DAP’ ile 33, ‘TUR’ uçağıyla da 66 hasta Ankara’ya getirildi. Sağlık ve arama-kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemesi, tıbbi ekipman, temel gıda maddeleri ile sahra çadır hastanelerini deprem bölgesine taşıyan uçaklar, bölgenin ihtiyacına göre madenci, AFAD teknisyeni ile hekim ve sağlık personelini de sahaya getirdi. 

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#Cumhurbaşkanlığı#Uçak#Deprem

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