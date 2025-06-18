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Çocuklar tuvalette çarpıştı... Diyarbakır'da özel okulda öğretmenden öğrenciye kötü muamele iddiası

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#Diyarbakır#Öğretmen#Şiddet İddiası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 10:10

Diyarbakır Özel Yediiklim Okullarında bir ilkokul öğrencisinin öğretmeni tarafından kötü muamele ve hakarete maruz kaldığı iddia edildi. Yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, okulda çocuklar tuvalette çarpıştı. Ardından 3. sınıfta okuyan bir öğrenci, aynı zamanda babası olan sınıf öğretmenine giderek durumu anlattı. İddiaya göre, Y. isimli sınıf öğretmeni, kendi kızını da yanına alarak 4. sınıf öğrencisi olan diğer çocuğun sınıfına gitti ve tüm sınıfın gözü önünde yanına çağırdığı öğrenciyi kolundan tutup sallayarak hakaret etti. Olay, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mağdur çocuğun ailesi, durumu öğrenince savcılığa şikayette bulunup dava açtı. Bu süreçte öğretmenin okula devam ettiği, mağdur çocuğun ise korktuğu için okula gitmek istemediği ileri sürüldü.

Öte yandan, Yediiklim Okulları Diyarbakır Kampüsü Kurucusu Murat Şehir, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.                                    

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#Diyarbakır#Öğretmen#Şiddet İddiası

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