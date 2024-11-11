Çocuklar tatilde eğlenceye doyacak

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Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için bu yılın ilk ara tatili cuma günü ders bitiş zilinin çalmasıyla başladı. MEB takvimine göre ara tatil resmi olarak 11-18 Kasım arasında düzenleniyor. Hafta sonuyla birlikte 18 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek ara tatili tiyatro oyunlarından bilim etkinliklerine, müze gezilerinden atölyelere kadar uzanan geniş etkinlik seçenekleriyle öğrenciler ve veliler dolu dolu geçirebilecek.

‘SANAT OKULU’

‘Ara Tatil Sanat Okulu’ İstanbul Modern’de bugün başlıyor. 7–10 yaş aralığındaki çocukları kapsayan bu etkinlikte minik öğrenciler, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayabilecek. Atölye çalışmaları, müzenin koleksiyon sergisinde yer alan bazı sanat çalışmalarının incelenmesi ile başlayacak.

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MATEMATİK VE BİYOLOJİNİN EN EĞLENCELİ HALİ

İstanbul’daki Rahmi Koç Müzesi 13 Kasım’da ‘Arım Balım Peteğim Matematik Atölyesi’ ile 6-8 yaş aralığını, 14 Kasım’da ‘Doğanın Sırrı: Klorofil Biyoloji Atölyesi’ ile 7-9 yaş grubunu, 15 Kasım’da ise ‘Peki Sen Ne Şekerisin? Biyoloji Atölyesi’ ile 9-12 yaş aralığındaki çocukları ağırlayacak.

4-12 yaş aralığındaki çocuklar Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 15 Kasım’a kadar ücretsiz atölyelerle eğlenceye de sanata da doyacak.

ATÖLYEDE BULUŞACAKLAR

İstanbul Pera Müzesi Öğrenme Programları, 12-16 Kasım tarihleri arasında öğrenci ve öğretmenlere yönelik atölyeler yapacak. Program 4-12 yaş aralığındaki çocuklara renk, ışık, örüntü, rastlantı, hesaplama ve tekrar gibi kavramlarda derinleşmeleri için bir deneyim alanı açacak. Öğretmenler ise hem sanat okuryazarlığı hem de öğrencilere yaklaşımları konusunda farkındalık geliştirecekleri atölyelere katılabilecek.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ANKARA’DA

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyesi’nde düzenlenecek atölyelerle çocuklar, geleceğin teknolojileriyle buluşacak. 12 Kasım’da düzenlenecek ‘Ahşap İnsan Figürü Yapımı’ etkinliği 10-15 yaş grubundaki çocukları, 13 Kasım’da gerçekleşecek ‘3D Kalem Yazıcı (Çerçeve Yapımı)’ 9-12 yaş grubunu, 14 Kasım’daki ‘Minik Tuval Boyama’ ve 15 Kasım’daki ‘Renkli Yapay Kar Deneyi’ ise 5-10 yaş aralığındaki çocukları bekliyor.