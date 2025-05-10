Çocuklar ölüme kulaç attı

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TRABZON’un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde dün saat 16.30 sıralarında serinlemek için denize giren Çınar Karbuz (14) ve arkadaşı Tolgahan Bıçak (16), akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri gitti. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar Karbuz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Tolgahan Bıçak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bıçak’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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TRABZON - Akıntıya kapılarak kaybolan çocuklar dalgıçların arama çalışmasıyla bulundu.

ÇAYDA BOĞULDU

Siirt’te de arkadaşlarıyla serinlemek için kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı’na giren Mustafa Kaya (14), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaya’nın bulunması için çalışma başlattı. Kaya’nın cansız bedeni, Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışması sonucu kaybolduğu yerin yakınında bulundu. Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.