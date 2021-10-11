Çocuklar okusun diye...

Haberin Devamı

‘La Bicies Bella’ (Güzel Bisiklet) adını verdiği bir proje kapsamında bisikletinin önüne ve arkasına, ‘10.000 Kilometres, For Education’ (Eğitim için 10 bin kilometre) yazan Alex Hohmann, 5 ayda 10 ülke gezdi. İspanya’dan başlayıp Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan’ı dolaşıp 5761 kilometre yol yaptı ve 10’uncu durağı Türkiye oldu. İstanbul’u gezdiği kentler arasında ayrı bir yere koyan ve “Dünyada görmek istediğim değişimin kendisi olmak istiyorum” diyen Alex Hohmann, hikâyesini şöyle anlatıyor:





SINIR TANIMAYAN BİSİKLETLER

“İlk bisiklet yolculuğum yaklaşık yedi yıl önceydi. Ortağım 50 km’lik bir rota yapmamı önerdi. Biniş o biniş... Fransız Pireneleri’nden Kuzey Afrika’ya doğru yola çıktım. Orada okula gitmek için kilometrelerce yürüyen çocukları görünce ‘Bir şeyler yapmalıyım’ dedim. Şu anda eğitim için 10 bin kilometre pedal çeviriyorum. Senegal’deki Loul Sessene kasabasında yaklaşık 1400 öğrenci okulları evlerinden uzakta olduğu ve toplu taşıma imkânları bulunmadığı için her gün 2 saat yürümek zorunda kalıyor. ‘Sınır Tanımayan Bisikletler’ adlı sivil toplum kuruluşuna tahsis etmek üzere 10 bin Euro toplamaya çalışıyoruz. Toplanan parayla buradaki çocuklara bisiklet alınıyor ve onlar için okul yolculuğu 2 saatten yarım saate düşüyor. Sınır Tanımayan Bisikletler, Senegal’de farklı okullarla çalışıyor, bisikletleri öğrencilere ulaştırıyor. Her okula bir bisiklet park yeri ve bir tamirhane de yapıyorlar, böylece bir öğrenci hasarlı bir bisikletle sınıfa gelirse onu atölyeye götürebiliyor ve kendi tamir edebiliyor. Yani istihdam yaratılıyor ve bisikletler birçok öğrenciye hizmet ediyor.”

10'UNCU DURAK İSTANBUL

Haberin Devamı

Hohmann dokuz ülke gezdikten sonra Türkiye’ye gelmiş ve çok sevmiş: “Birkaç gündür Türkiye’deyim ama o kadar çok etkilendim ki, başka bir hayat varsa ben o hayata Türk olarak gelmiş olabilirim. Şu an İstanbul’dayım ve çok sevdiğim bir şehir, attığınız her adımda saatlerce durabileceğiniz bir açık hava müzesi var.”