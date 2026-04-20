Çocuklar Meclis kürsüsünde Kahramanmaraş'taki arkadaşlarını unutmadı

TBMM Genel Kurulu, çocuk özel gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Oturuma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, milletvekilleri ve çok sayıda çocuk katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu açtı ve Genel Kurul'da İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşan Kurtulmuş, "TBMM, dünyadaki diğer meclislerden farklı olarak devlet kurulduktan sonra oluşturulmuş bir yapı değildir. Milletvekilleri, Ulus'ta bulunan 1'inci Meclis'te henüz Milli Kurtuluş Mücadelemiz verilirken bir araya gelmiştir. Bunlardan bir kısmı İstanbul'daki İngiliz işgali dolayısıyla dağıtılmış olan Meclis-i Mebusan'ın üyelerinden bir kısmı ise Anadolu'nun dört bir tarafından seçilmiştir. Bu milletvekilleri vasıtasıyla milletimiz henüz devleti kurmadan önce Meclis'i kurmuştur. Böylelikle 1'inci Meclis sadece yasaların çıkarılması ya da sadece birtakım denetim faaliyetlerinin ötesinde, Türkiye'nin verdiği 'Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin bir karargahı, ordu merkezi, emir-komuta merkezi olarak çalışmıştır. O zor günlerde Milli Kurtuluş Mücadelemizi veren ve 1'inci Meclis'imizin de Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere o Meclis'in bütün kahramanlarını saygıyla ve minnetle hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ BUNDAN SONRA YÖNETECEK OLAN SİZLERSİNİZ'

Kurtulmuş, TBMM'nin kurucu ve İstiklal Harbi Mücadelesinin merkezi olduğu için 'Gazi Meclis' özelliği taşıdığını belirterek, "Ancak bu Meclis'in 'Gazi Meclis' olmasının ikinci bir özelliği daha vardır. Sizlerin de bildiği gibi 15 Temmuz'da bu binanın üstünden alçak uçuş yapan o alçakların darbe teşebbüsü sırasında bu Meclis açık kalmış, milli iradenin temsilcisi olarak direnmiş ve darbecilere pabuç bırakmayarak milletin iradesine ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Onun için bu Meclis ikinci kez 'gazilik' ünvanını aldı. Gazi Meclis derken bunu da büyük bir iftiharla dile getiriyoruz. Türkiye'yi bundan sonra yönetecek olan sizlersiniz. Aranızdan öyle tahmin ediyor ve ümit ediyorum ki çok sayıda milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanları ve Türkiye'nin en ileri düzeydeki yöneticileri çıkacak. Dolayısıyla sizlerin hayata hazırlıklı olmanız, iyi yetişmeniz hem bizlerin hem ailelerinizin hem de öğretmenlerinizin birinci önceliğidir. Ümit ediyorum ki devleti millet adına yönetme koltuklarını doldurduğunuzda bizlerden aldığınız bayrağı çok daha iyi bir şekilde yükseklere taşıyacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılacaksınız. Bu topraklarda her zaman hakkın, hukukun, insafın, vicdanın, insanlığın sesi olacaksınız. Sadece mesleklerinizde başarılı olan insanlar değil aynı zamanda ahlaklı ve faziletli gençler olarak Türkiye'nin tamamına hizmet edecek ve bütün insanlığa da ışıl ışıl yayan bu parıltınızla örnek olacaksınız" diye konuştu.

Kurtulmuş ayrıca AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in 46 yıl önce 'TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katıldığını söyledi ve Yurdunuseven'i çocuklara örnek gösterdi.

'TÜRKİYE OLARAK BU ACIYI EKSİKSİZ HİSSEDİYORUZ'

Ardından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılara değinen Kurtulmuş, "Üzüntümüzün, acımızın ne kadar büyük olduğunu hepiniz biliyorsunuz, bütün Türkiye olarak bu acıyı eksiksiz hissediyoruz. Bu menfur saldırıyı kim yaptıysa, arkasındaki gerçek nedenlerin ortaya çıkarılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasını bir kere daha buradan dile getirmek istiyorum. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere gani gani rahmet diliyorum. Hiç şüphesiz evlatlarımız cennettedir, öğretmen arkadaşımızın da görev şehidi olarak cennette olduğunu ümit ediyorum" dedi.

KURTULMUŞ, KOLTUĞUNU DEVRETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Başkan ve Divan üyelikleri için sunulan önergeyi okuttu. Önerge ile TBMM Kupası ve yarışmalarında derece alan çocuklar Meclis Başkanı ve Katip Üye olarak seçildi. Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nda bulunan TBMM Başkanı koltuğunu İnce Yıldız Öztürk'e devretti. Çocuk Başkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırı nedeniyle eğitim camiasına başsağlığı dileyerek, "Vatanına, milletine, bayrağına ve bizi bir arada tutan değerlere gönülden bağlı bir çocuk olarak, aynı acıyı kalbinde hisseden bütün kardeşlerim adına şu hususu bu kürsüden ifade etmeyi çok kıymetli buluyorum. Böylesi zamanlarda biz çocuklara düşen en önemli vazife; birbirimize daha sıkı sarılmak, arkadaşlığımızı daha da güçlendirmek, öğretmenlerimizin kıymetini daha iyi bilmek ve umudu hep birlikte diri tutmaktır. Tüm arkadaşlarıma da kalplerindeki sevgiyi, merhameti ve dayanışma duygusunu büyütmelerini, birbirlerine daha çok sahip çıkmalarını gönülden hatırlatmak istiyorum. Çünkü bizler, yaşadığımız her hadiseden sonra daha çok kenetlenmeyi, çalışmayı ve ülkemize daha güçlü bir şekilde sahip çıkmayı öğrenen bir milletin çocuklarıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk Başkan, çocukların Meclis kürsüsünden gerçekleştirdiği konuşmaların ardından özel oturumu kapattı.