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'Çocuklar karakolda darbedildi' iddiasına Valilik'ten açıklama

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#Valilik Açıklaması#Mersin#Mersin Valiliği
Çocuklar karakolda darbedildi iddiasına Valilikten açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 11:59

Mersin Valiliği’nden ‘Kaymakam ve oğlu K.G.'nin, çocukları karakolda darbettiği’ iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın aslı, K.G. isimli çocuğun, evine yürürken 5-6 kişi tarafından bıçakla kovalandığını beyan ederek şikayetçi olmasıdır" ifadelerine yer verdi.

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Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; "26 Temmuz 2025 tarihinde Mersin’in Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında 'Kaymakam ve oğlunun, çocukları karakolda darbettiği' şeklinde yer alan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirmiştir. Olayın aslı, K.G. isimli çocuğun, evine yürürken 5-6 kişi tarafından bıçakla kovalandığını beyan ederek şikayetçi olmasıdır. 18 yaşından küçük olan 5 şüpheli tespit edilerek işlemler için Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilmiştir. Bu kişilerden 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca bu 5 çocuktan 2’sinin, 17 Temmuz’da yine aynı mahallede meydana gelen başka bir bıçaklı saldırının şüphelileri oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olayda mağdur sıfatıyla yer alan Mezitli Kaymakamı’nın oğlu K.G. ile ilgili iddialar üzerine de İçişleri Bakanlığı tarafından idari inceleme başlatılmıştır" denildi. 

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#Valilik Açıklaması#Mersin#Mersin Valiliği

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