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Çocuklar kamyonetin yükü altında kaldı

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#Başakşehir#Kamyonet#Kaza
Çocuklar kamyonetin yükü altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 07:00

Başakşehir’de inşaat malzemesi yüklü kamyonet şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 3 çocuk, kamyonetin kasasından düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.

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İstanbul Başakşehir’deki Altınşehir Mahallesi Uğur Sokak üzerinde dün saat 19.20 sıralarında, Nazım T.’nin kullandığı 34 UD 3102 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 3 çocuk, kamyonetin kasasından düşen malzemelerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri inşaat malzemelerinin altında kalan çocukları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nazım T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerken, devrilen kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

 

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#Başakşehir#Kamyonet#Kaza

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