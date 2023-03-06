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Çocuklar için pedalladı

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#Adana#Ali Utku Yücel#Kemal Yücel
Çocuklar için pedalladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Adana’da 9 yıl önce beyin tümörü nedeniyle oğlu Ali Utku Yücel’i (6) kaybeden gazeteci Kemal Yücel, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği’ni kurdu ve kanserli çocuklar için yardım kampanyaları düzenledi. Depremlerin ardından Hatay’a giden Kemal Yücel, 1 hafta boyunca arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

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Yücel, gönüllü 30 arkadaşı ile araçların giremediği ara sokaklara bisikletleriyle ulaşmaya çalıştı. Bisikletlerin arkasına römork bağlayıp hem tıbbi hem de gıda malzemesi taşıyan gönüllüler, daha sonra Adana’ya döndü. Yücel, bu kez çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen oyuncakları bisikletine yükleyen Yücel, Hatay’da kilometrelerce pedal çevirerek depremzede çocuklara ulaşıyor.

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Kemal Yücel, “Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olmasını istedik. Hüzünlenmeleri, korkup ağlamaları yerine mutlu olmalarını istedik. Buradan sonra da Kahramanmaraş bölgesine pedal çevireceğim” dedi.

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#Adana#Ali Utku Yücel#Kemal Yücel

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