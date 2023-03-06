Çocuklar için pedalladı

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Yücel, gönüllü 30 arkadaşı ile araçların giremediği ara sokaklara bisikletleriyle ulaşmaya çalıştı. Bisikletlerin arkasına römork bağlayıp hem tıbbi hem de gıda malzemesi taşıyan gönüllüler, daha sonra Adana’ya döndü. Yücel, bu kez çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen oyuncakları bisikletine yükleyen Yücel, Hatay’da kilometrelerce pedal çevirerek depremzede çocuklara ulaşıyor.

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Kemal Yücel, “Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olmasını istedik. Hüzünlenmeleri, korkup ağlamaları yerine mutlu olmalarını istedik. Buradan sonra da Kahramanmaraş bölgesine pedal çevireceğim” dedi.