Çocuklar için oyun alanları yaratılmalı

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Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, şöyle tavsiyelerde bulundu: “Deprem sonrası 1.5 yaşındaki bebeklerde bile uyuyamama, sıçrayarak uykudan uyanma gibi problemler görülüyor. Bu dönemde ebeveyne çok fazla yapışma, sürekli onun yanında olma, uyuma isteği olabilir. Bunlara izin verilmeli. Aileler çocukların deprem hakkında konuşmalarına da izin vermeli. Çocuklar günlük rutinlerine dönmeli. Çadırda kalan çocuklar için psikososyal destek sağlanmalı. Çocukların kafasını dağıtacak aktiviteler şart. Gençlerin, çocukların bir araya gelip vakit geçireceği, oyun oynayacağı alanlar yaratılmalı. Yeni bir eve taşınıldı ise de yaşına uygun ufak görevler verilmeli. Eğer çocuklar çok asık suratlı, sürekli mutsuz ve sinirliliği arttıysa bu durum ile başa çıkamıyor demektir ve hemen yardım alması gerekir.”

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‘YAKINLARINI KAYBETTİYSE YALAN SÖYLEMEYİN’

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Songül Derin ise “Çocuk eğer yakınlarını kaybetmişse, haber güvende olduğu bir yerde söylenmeli, yalan söylenmemeli ve mümkün olduğunca ertelenmemelidir. Çocuklarınızın duygularını yok saymayın. ‘Üzülecek bir şey yok, geçti geçti, ağlama’ gibi cümleler söylemeyin. Onu dinleyip anlamaya çalışın. Yaşına uygun olmayan atıflar yapmayın. ‘Ailen sana emanet, ailenin direği artık sensin. Kardeşlerin sana emanet’ gibi sözlerden kaçının” ifadelerini kullandı.

KONUSUNA BAKMADAN KİTAP GÖNDERMEYİN

- Bölgedeki çocuklara ve yetişkinlere yardım için giden bazı yardımlar sosyal medyada zaman zaman tepki alıyor. Bu tepkilerden biri de yardım için giden bir gönüllünün çocuklara hediye olarak Kibritçi Kız kitabı götürmesine oldu. Kibritçi Kız, kitabın sonunda soğuktan donuyor ve dramatik bir şekilde hayatını kaybediyor. Gönderilen kitapların içeriğinin çocukların travmasını tetikleyecek hikâyeler olmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kitapların önceden incelenmesi gerektiğini söylüyor.