Çocuklar için küresel çağrı

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Etkinlikte, koruma altındaki çocuklar için başlattıkları Gönül Elçileri Projesi’ni anlatan Emine Erdoğan, koruyucu ailelikte farklı beklentilere cevap vermek için farklı modeller geliştirdiklerini söyledi. Gönüllü ailelerin bu süreçte edindikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşabilecekleri Rehber Koruyucu Aile Uygulaması’nı da gönüllülerin hizmetine sunduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Koruyucu aile kapasitesinin her geçen yıl yüzde 12’lik artış göstermesi, çabalarımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. Bugüne dek 10 bine yakın çocuğumuzu koruyucu aileyle buluşturmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Devletimizin çocuklarımızla olan bağı reşit olmalarıyla son bulmuyor. Meslek edinirken ve çalışma hayatına atılırken de yanlarında olan kurumlarımız, evlilik süreçleri dahil çocuklarımızın hayatları boyunca müracaat edebilecekleri bir güvenli merkez olmayı sürdürüyor.

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470 MİLYON ÇOCUK ŞİDDETLE YÜZ YÜZE

Bugün dünya genelinde yerinden edilmiş çocuk sayısı 4 milyona ulaşmış durumda. Dahası yaklaşık 470 milyon çocuk şiddet tehdidi altında yaşıyor. Bugün Gazze’de refakatsiz kalan, ailesini kaybeden çocuk sayısının en az 17 bin olduğu düşünülüyor.

Bugün buradan yapılan gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum. Türkiye olarak biz bu alanda bilgi ve tecrübelerimizi ihtiyaç duyan tüm ülke ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırız.”

UNICEF: TÜRKİYE LİDER KONUMDA

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell “Türkiye bu konuda çok büyük adımlar atan lider bir ülke konumunda. Çocukların alternatif bakım yöntemi olarak koruyucu aile içinde bakım görmeleri çok önemli. Onun için Sayın Emine Erdoğan’ın kaydettiği büyük başarılar son derece önemli” diye konuştu.