Çocuklar hayvanat bahçesine akın etti

Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklara, bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. Denizli'de, bir hafta sonra yeniden dışarı çıkmanın sevincini yaşayan çocuklar, park ve yeşil alanlara akın etti. Maske takıp parkların yolunu tutan çocuklar, dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bazı çocuklar bisiklet kullandı, bazıları ise parklarda, bazıları da eğlence alanlarında oyunlar oynadı. Anne- babalar ise yeşil alanlarda oyun oynayan çocuklarına eşlik etti.

Çocuklar, Çamlık Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine de yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle hayvanat bahçesinde dolaşan çocuklar, deve, keçi, tavus kuşu, kaz ve ördeklerle ilgilendi. Bazı çocuklar yanlarında getirdikleri yiyeceklerle hayvanları besledi.

Hayvanat bahçesinde dolaşan Elanaz Çankaya (12), dışarı çıktığı için mutlu olduğunu belirtip, "Uzun zamandır evde sıkılmıştık, bugün parka geldik. Hayvanları görmek bizim için iyi oldu. Keçileri beslemek çok güzeldi" dedi.

Eslem Deniz (12) ise, geçtiğimiz hafta kendilerine verilen izinde arkadaşlarıyla bisiklete bindiğini bu hafta ise hayvanat bahçesinde dolaşarak vakit geçirdiğini söyledi. Hayvanat bahçesindeki keçileri yanında getirdiği krakerlerle besleyen 8 yaşındaki İlayda Nuraltan ise, "Dışarıya çıkmak çok güzel. Ben keçilere krakerimden yediriyorum. Evde çok sıkılmıştım. Burada tavus kuşu, horoz ve tavşanlarla ilgilendim. En çok keçileri sevdim" diye konuştu.

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