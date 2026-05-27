Çocuklar hayallerini çizdi

Yarışmaya Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi, Azerbaycan ve K.K.T.C.’den olmak üzere 3 bin 547 minik ressam katıldı. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ana jürisi Yaşar Müzesi’nde bir araya gelerek minik ressamların birbirinden değerli eserlerini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede ilkokul ve ortaokul kategorilerinin kazananları belirlendi.

Yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Mümtaz Sağlam üstlenirken yarışmaya katılan eserler, Prof. Hayri Esmer, gazeteci İhsan Yılmaz, gazeteci Faruk Şüyun, gazeteci Seray Şahinler Demir’den oluşan seçici kurul üyelerinin katılımıyla elemeye tabi tutuldu.

Jüri Başkanı Prof. Mümtaz Sağlam çocuk resimlerinin hepsinin güzel olduğunu belirterek, “Çocukların geleceği adına hayal güçlerinin gelişmesi son derece önemli, sosyalleşme adına ise arkadaşlarıyla oynadıkları ve kendi oluşturdukları oyunların olumlu etkiler yarattığını biliyoruz. Bu vizyonla binlerce çok güzel resim arasında küçük detaylara dikkat ederek bir seçim yaptık” dedi.

45.Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan 6 - 10 Yaş Kategorisi’nden 9 öğrenci ile 10 - 14 Yaş Kategorisi’nden 9 öğrenci olmak üzere toplam 18 yarışmacıya, yaşına uygun bisiklet hediye edilecek.