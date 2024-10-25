Çocuklar gözlerini ekrandan alamıyor

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Bunun yanı sıra çocuklar uyumadan hemen önce ve uyanır uyanmaz ilk iş olarak telefonlarına bakıyor. Televizyon izlerken veya başkalarıyla yemek yerken telefona bakmak da yaygın alışkanlıklar arasında. Yatmadan hemen önce ve sabah uyanır uyanmaz ilk iş telefona bakma, televizyon izlerken bile gözünü telefondan alamama ya da başkalarıyla yemek yerken yine telefonla ilgilenme davranışlarından en az birini gerçekleştiren çocukların oranı 2021 yılında yüzde 52.4’tü.

DAHA AZ KİTAP OKUDULAR

Çocuklar internet kullanma amaçlarının yüzde 83.9 video izlemek, yüzde 75 ödev yapma veya çevrimiçi derslere katılmak ve yüzde 72.7 ise oyun oynamak veya indirmek olduğunu belirttiler. Çocuklara, bilgisayar, telefon, internet ve sosyal medya kullanımı, dijital oyun oynama, TV izleme gibi faaliyetler için ekran başında geçirdikleri süre zarfında neleri yapmaktan vazgeçtikleri soruldu. Çocukların yüzde 34.4’ü ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtti.