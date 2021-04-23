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Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çocuklar en kıymetli hazinelerimiz

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Çocuklar en kıymetli hazinelerimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı:

23 Nisan’ı bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle dünya çocuklarıyla bir araya gelemeden kutlasak da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ’cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Erdoğan başta Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını da belirtti.

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