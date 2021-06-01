‘Çocuklar ekrana hapsoldu’

Salgın yetişkinler kadar çocukların da psikolojisini etkiledi. Sadece kaygı ve huzursuzluk değil aynı zamanda 3-6 yaş arası çocukların sosyal becerilerinde de gerileme yaşandı. Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Veysi Çeri, eve kapanan, sürekli cep telefonu ya da bilgisayarla oynayan çocuklarda en çok okul öncesi grubun zorlandığını belirterek şunları söyledi: “Özellikle 3 yaşından sonra çocukların sosyalleşmesi gerekiyor. Akranlarıyla oynayamayan, iletişim kuramayan çocuklarda bu durum pandeminin en olumsuz etkisi olarak, uzun vadede karşımıza çıkacak. 5 yaşından büyük çocuklarda günde 2 saate kadar ekran kullanımı olumlu etki yaratabiliyor ancak 2 saatten uzun olunca da olumsuz etkiler başlıyor.” Türk ve Avusturyalı bilim insanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği bir çalışma ise salgından Türk gençlerinin hem Avusturya’da yaşayan Türk kökenli gençlere hem de Avusturyalı gençlere oranla daha olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Türk gençlerinin yüzde 50.9’u pandemi sürecinde psikolojilerinin kötüye gittiğini belirtirken, bu oran Avusturya’da yaşayan Avusturyalılar için yüzde 31.1 ve Avusturya’da yaşayan Türkler için ise yüzde 23.7 oldu.

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