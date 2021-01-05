Çocuklar Covid aşısı olmalı mı?

Bugün sorularınıza Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan yanıt verdi. İşte merak edilen sorular ve yanıtları:

Aşının ikinci dozu neden 14 gün sonra değil de 28 gün sonra uygulanıyor?

Çalışmalarda görüldü ki 0-14 gün arasında antikor oluşma oranı yüzde 92 iken, 0-28 günde yüzde 97’ye yükseliyor. Yani daha çok antikor oluşuyor. Bu da daha güçlü bağışıklık anlamına geliyor. Bilim Kurulu da karar verirken bu çalışmaları göz önünde bulundurdu. Aşılama kişilerin, virüs bulaşsa dahi, hastalığı hafif şiddette geçirmelerini sağlıyor. Ancak başkalarına bulaştırma olasılığı bulunuyor. O nedenle aşılansak bile önlemlere devam edeceğiz. Ancak bu şekilde pandemiye karşı başarı kazanabiliriz.

Korona aşısı için koldan olma zorunluluğu var mı?

COVID-19 aşısının koldan olma zorunluluğu yok ancak en kolay uygulanacak yer kol. Yani istenirse vücudun başka yerinden de yapılması tabii ki mümkün.

Aşıda insana zarar verecek bileşenler var mı?

Hayır, sadece adjuvan gibi aşı etkinliğini artırmak için eklenen maddeler var. Bu maddeler çocukluk çağında olduğumuz aşılarda da mevcut. Yani bugüne kadar kullanılan aşılarda bu yöntem uygulandı. Yapılan aşılarda da şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı.

ÇOCUKLAR İÇİN HENÜZ ERKEN

Çocuklar COVID-19 aşısı olmalı mı?

Dünyada yapılmış çalışmalar 18-59 yaş gruplarından geldiği için, erken dönemde çocuklara aşı yapılmasına karar vermek zor. Önce bu konudaki çalışma sonuçlarını görmek lazım.

Rahatlama hangi ayda başlar?

Hastalıkta ve vaka sayılarında kısıtlamaların getirdiği bir sayısal azalma yaşıyoruz. Aşılama ile birlikte bu daha iyi olacak. Gerekli korunma sağlanana kadar kısıtlamalara önem verilebilirse, baharda rahat bir nefes alabileceğimizi düşünüyorum.

Aşıların konulduğu ana depo yeterli kapasiteye sahip mi?

Ana depomuzda fiziki sıkıntımız yok. Aşı tanklarının içinde bile ısıyı takip eden monitörler var. Depoda -70 olan aşıları dahi saklayacak bölümler bulunuyor. Yani alt yapımız sağlam.