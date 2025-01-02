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Çocuklar camdan attı, temizlik görevlisi bulup teslim etti | 'Başkası olsa hiç yapmazdı, böyle adam bulunmaz'

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#İstanbul#Altın#Para
Çocuklar camdan attı, temizlik görevlisi bulup teslim etti | Başkası olsa hiç yapmazdı, böyle adam bulunmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 12:41

Beyoğlu'nda temizlik görevlisi olan Tahsin Evecen, yeni yılın ilk saatlerinde sokakta temizlik yaptığı sırada içi para ve altın dolu bir çanta buldu. Evecen, çantayı polise teslim etti. Çantasını emniyetten almaya gelen Gülseren Cengiz, "Çocuklar camdan atmış, sağ olsun bu adam da getirdi, verdi. Başkası olsa hiç yapmaz" dedi.

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Yeni yılın ilk saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta temizlik yapan Beyoğlu Belediyesi personeli Tahsin Evecen, içinde para ve altın olan bir çanta buldu. Evecen, çantayı, sahibinin bulabilmesi için polise teslim etti. Polis yaptığı çalışmada, çantanın Gülseren Cengiz'e ait olduğunu tespit etti. Polis merkezine gelen Cengiz, çocuklarının yanlışlıkla attığını söylediği çantayı teslim aldı.

Çocuklar camdan attı, temizlik görevlisi bulup teslim etti | Başkası olsa hiç yapmazdı, böyle adam bulunmaz

ÇANTAYI BULAN GÖREVLİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Çantasını teslim almaya gelen Gülseren Cengiz, "Çocuklar camdan atmış, sağ olsun bu adam da getirdi verdi. Başkası olsa hiç yapmaz. Altın vardı, ziynet vardı, para vardı. Çocuklar bilmeden atmışlar. Çok teşekkür ederim, Allah yardımcısı olsun. Böyle bir adam bulunmaz, bu yaşa kadar geldim hiç görmedim" şeklinde konuştu. Cengiz, çantayı polise teslim eden temizlik personeli Tahsin Evecen'e teşekkür ederek emniyetten ayrıldı.

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Çocuklar camdan attı, temizlik görevlisi bulup teslim etti | Başkası olsa hiç yapmazdı, böyle adam bulunmaz

'BEN İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

İçini de para dolu olan çantayı sahibine teslim eden Tahsin Evecen ise, "Ben sabah altı, öğlen üç vardiyasında çalışıyordum. Beyoğlu Belediyesi'nde on beş yıldır görev yapmaktayım. Aynı mahallede, aynı sokakta ve hep aynı yerdeyim. Sabah saat yedi, sekiz sıralarında süpürüyordum. Poşete faraş vurdum, şüphelendim.

Çocuklar camdan attı, temizlik görevlisi bulup teslim etti | Başkası olsa hiç yapmazdı, böyle adam bulunmaz

Poşeti açtım, baktım çanta ile birlikte bir miktar para. Hemen nizami bir şekilde paketledim ve bölge amirime haber verdim. Sonra karakola getirdik, burada tutanak tutuldu. Ardından vatandaşa ulaşıldı. Vatandaş da şu anda burada, beş on dakika sonra teslim edeceğiz. Ben insanlık görevimi yaptım, yapılması gereken buydu bence" diye konuştu.

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Çocuklar camdan attı, temizlik görevlisi bulup teslim etti | Başkası olsa hiç yapmazdı, böyle adam bulunmaz

 

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#İstanbul#Altın#Para

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