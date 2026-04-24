Çocuklar Beştepe’de… Her biriniz umudumuzsunuz

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe’de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

SAYGIYLA YAD EDİYORUM

“Her birinizin gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum. Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele’yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yâd ediyorum.

Işıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz.

Haberin Devamı

BİRER YILDIZ GİBİ PARLAYACAKSINIZ

İleride bu koltuklara siz oturacak, bu makamlara sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevde milletinize ve ülkenize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak. Bilimde, sanatta, sporda, siyasette, sivil toplumda yani hayatın her alanında birer yıldız gibi parlayacaksınız. Yeter ki hayalleriniz ile aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin.

Yeter ki kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. ”

EN KIYMETLİ MİRAS CUMHURİYET

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği programında da “Siz çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani Cumhuriyet ve demokrasi olacaktır” dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. 23 Nisan’ın bizim için bir başka anlamı Milli Egemenlik Bayramı olmasıdır. Millet olarak bağımsızlığımızı çetin mücadeleler neticesinde kazandık. Bu savaşı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizdi. Tarihimizin böyle önemli bir dönüm noktasını tüm dünya çocuklarına armağan ettik. Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içerde demokrasiyi ve özgürlükleri, dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz.”

Haberin Devamı

HEPİMİZİN YÜREĞİNDE DERİN İZLER BIRAKTI

Beşinci sınıf öğrencisi temsili Cumhurbaşkanı Civan Boran Vargün de konuşmasında şunları söyledi: “Okullarımızda yaşanan hadiseler hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Bu acı bizi zayıflatmaz aksine daha da güçlü dayanışma iradesi etrafında birleştirir ve kararlılığımızı pekiştirir. Sevgiyle, dayanışmayla ve ortak bir vicdan ile büyüyen nesiller olarak hem kendi ülkemizde hem de dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyan herkes için iyiliği ve barışı çoğaltacağız.”