Çocuklar Atatürk’ü tanırken içlerindeki kahramanı keşfedecek

Haberin Devamı

Atatürk’ün yalnızca bir lider olarak değil, bir çocuğun kalbine dokunan ilham kaynağı olarak anlatıldığı romanda başkahraman Ali, Atatürk hakkında yazması gereken bir okul ödevini bir

türlü tamamlayamaz.

Yazmayı sevmediği için zorlandığı bu süreçte, bir gün parkta uykuya dalar ve rüyasında kendini Atatürk’le birlikte tarih içinde bir yolculuğa çıkarken bulur. Bu büyülü yolculukta, iki arkadaşı Ayşe ve Kemal de ona eşlik eder. Ellerinde bir

tablet, zihinlerinde merak ve cesaretle Atatürk’ün çocukluğundan liderlik yıllarına uzanan bir serüvene çıkarlar.

İLHAMI ŞİİRDEN ALDI

Yazar İpek Demir, romanın ilhamını anneannesi Sare Çamlıbel ile kuzeni Faruk Nafiz Çamlıbel’in, Atatürk’ü rüyasında gören bir çocuk için yazdıkları bir şiirden aldığını söylüyor.

Haberin Devamı

“Anneannem bana bu şiiri ezberlettiğinde altı yaşındaydım. O günden bugüne, tek bir satırını bile unutmadım. Zamanla bu şiir benim için bir miras haline geldi. Yıllar sonra oğlumun Atatürk ile ilgili bir ödevi için ona bu şiiri ezberletirken, birdenbire romanın kurgusu zihnimde şekillenmeye başladı” diye anlatıyor kitabı yazmaya başlamasını.

Dan Brown, Stephen King, Michael Crichton gibi dünyaca ünlü yazarların kitaplarının çevirilerini yapan Demir, “Bu hikâye, yalnızca Atatürk’ü tanıtmak için değil, çocukların içlerindeki kahramanı keşfetmelerine yardımcı olmak için yazıldı” diyor.