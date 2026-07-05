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Çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

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#Kayseri#Kocasinan#Soruşturma
Çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 01:06

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuk ve ailesi şüpheli çocuğun babasına saldırırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi’nde meydana gelen olayda, N.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada N.Ö. kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini beklediği sırada şüpheli çocuğun babasını gören N.Ö. ve ailesi, saldırmak için harekete geçti. N.Ö. ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son buldu. N.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakalanan şüpheli çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Kocasinan#Soruşturma

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