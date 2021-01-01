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Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çocuklar ağlamasın

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Çocuklar ağlamasın
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında şunları söyledi:

“Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020’de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişlerdir. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. Başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar, yeniden sahnededir. Hunharca katledilen Aylin Sözer kardeşimiz milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın.”

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