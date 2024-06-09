Çocuk yüzünü andıran bulut şaşkına çevirdii

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Kozan'a bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde çocuk yüzünü andıran bulut cep telefonuyla görüntülendi. Yağmur beklentisi ile gökyüzünü izleyen Faruk Yiğenoğlu bulutta oluşan çocuk silüetini fark ettiğini ifade ederek, "Günlerdir aşırı sıcaktı. Bugün de kara bulutlar geldi şehri kapladı. Yağmur yağar mı diye balkondan bakarken bulutlarda çocuk silüeti gördüm. Bir an aklıma Gazzeli çocuklar geldi ve burukluk hissetim. Yağan yağmur da bu çocukların gözyaşları olabilir mi, bize bir ders gibi" dedi.

Bir süre sonra bulutta oluşan çocuk yüzü silüeti dağıldı.