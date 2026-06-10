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Çocuk yaştan beri platonik aşk besliyordu: Yolda görünce 7 yerinden bıçakladı | Saldırgandan akılalmaz ifade

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#Platonik Aşk#Adana#Adana Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 10:29

Adana’da meydana gelen olay duyanları dehşete düşürdü. Ramazan S. (28) isimli şahıs çocuk yaştan beri platonik aşk beslediği Nursel S.’yi (27), takip edip sokak ortasında bıçakladı. Saldırgan tutuklanırken olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Ramazan S.’nin ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü Nursel S.’ye o dönemden beri platonik aşk beslediği öğrenildi.

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Olay, 8 Haziran’da saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.’yi evine kadar takip ettikten sonra sokakta yanına gidip, durdurdu. Ramazan S. ile karşılaşınca panikleyen Nursel S., yere düştü. Ramazan S. cebinden çıkardığı bıçakla yerdeki Nursel S.’yi 7 yerinden bıçakladı. Nursel S.’nin çığlık atıp yardım istemesi üzerine Ramazan S. kaçtı. Yaşananlar, Nursel S.’nin oturduğu sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuk yaştan beri platonik aşk besliyordu: Yolda görünce 7 yerinden bıçakladı | Saldırgandan akılalmaz ifade

YAKIN BİR SOKAKTA YAKALANDI

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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra Ramazan S.’yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

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Çocuk yaştan beri platonik aşk besliyordu: Yolda görünce 7 yerinden bıçakladı | Saldırgandan akılalmaz ifade

Emniyete götürülen Ramazan S.’nin, ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü, o yıllardan bu yana Nursel S.’ye aşk beslediği ancak birbirlerini yakından tanımadıkları ortaya çıktı.

Çocuk yaştan beri platonik aşk besliyordu: Yolda görünce 7 yerinden bıçakladı | Saldırgandan akılalmaz ifade

'GÖRÜNCE HEYECANLANDIM'

Şüpheli Ramazan S.’nin, ifadesinde, “O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çocuk yaştan beri platonik aşk besliyordu: Yolda görünce 7 yerinden bıçakladı | Saldırgandan akılalmaz ifade

Öte yandan, Nursel S.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

Çocuk yaştan beri platonik aşk besliyordu: Yolda görünce 7 yerinden bıçakladı | Saldırgandan akılalmaz ifade

 

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#Platonik Aşk#Adana#Adana Haberleri

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