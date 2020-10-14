Çocuk trafik eğitim parkı çalışmaları sürüyor

Fakıuşağı Mahallesi okullar bölgesi ile Karaçay Rekreasyon alanı yakınlarındaki mülkiyeti hazineye ait olan ve İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen 6 bin 60 metrekare alana sahip bölgede yapımı devam eden park, 209 ada 6 parsel üzerine kurulacak.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla, ülke genelinde çocuklara trafik bilincinin öğretilmesi, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceğinin ve karşılaşılan sorunlara ne gibi tedbir alınacağının öğretilmesi amacıyla Osmaniye’de de yapımına başlanan ve pandemi nedeniyle inşaatına ara verilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapım çalışmalarında sona gelindi. Karayolları ve yürürlükteki tüm teknik standartlar göz önünde bulundurulan Trafik Parkı'nın, kısa sürede bitirilerek hizmete açılmasının planlandığı kaydedildi.