İzmir'de polisi alarma geçiren olay! | 'Baba bak ne buldum'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 16:17

İzmir'in Tire ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, tarlada bulduğu el bombasını babasının iş yerine götürdü. Bomba imha uzmanları bombayı incelenmesi ve imhası için İzmir'e götürdü.

Tire ilçesinde İ.A., dün kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada, 10 yaşındaki oğlu toprak altında taarruz tipi, patlamamış bir el bombası buldu. Çocuk, bulduğu bombayı sabah babasının Celal Bayar Bulvarı üzerindeki lastikçi dükkanına getirdi.

Cismin el bombası olduğunu fark eden İ.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. İzmir'den gelen bomba imha uzmanları el bombasını etkisiz hale getirip, incelenmesi ve imhası için İzmir'e götürdü.

