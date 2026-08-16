Çocuk taraftarın formasını çıkarttırmışlardı: Mehmet Kasapoğlu'ndan olaya tepki

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, dün oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı sırasında yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini bildiren Gençlerbirliği’ni tebrik ederek sporda saygıya dikkat çekti. '@kasapoglu' sanal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Kasapoğlu, “Çocuklarımız tribünlerin misafiri değil ev sahibidir. Minik yürekleri ve gönül verdiği renklerle beraber başımızın tacıdır. Onlar için güvenli ve temiz bir futbol iklimini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu. Sporun değerleri etrafında kenetlenerek bu çirkin eylemleri tribünlerimizden hep birlikte söküp atalım. Tebrikler KırmızıKara" ifadelerini kullandı.

Dün yaşanan olayda küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının bir Gençlerbirliği taraftarı tarafından çıkartılmaya çalışılması hem sanal medyada hem de spor kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Haberin Devamı